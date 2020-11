Maite Perroni e William Levy Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/11/2020 11:27 | Atualizado 11/11/2020 11:36

São Paulo - Para os amantes das novelas mexicanas, vem aí Triunfo do Amor, que estreia dia 16, às 17h15, no SBT. Protagonizado por Maite Perroni e William Levy, conta a história de Vitória, uma renomada estilista que é casada com um ator famoso. Sua vida será retratada desde a paixão impossível pelo filho da dona da casa em que trabalhava até o momento atual.

fotogaleria

Publicidade

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.