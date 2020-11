Participante do ’The Voice’ leva tombo ao ser escolhida no ’Peguei’ por Carlinhos Brown Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 11:57 | Atualizado 11/11/2020 12:02

Rio - A participante Angel Sberse se emocionou durante o "The Voice Brasil", na noite desta terça-feira, e acabou caindo no palco. Angel e João Marcelo Prevedel faziam parte do time de Lulu Santos e travaram um duelo de rock na fase "Batalhas" do programa.

Lulu Santos acabou dando a vitória para João Marcelo. Em seu discurso de despedida, Angel falou sobre o pai, que também sonhava em ser cantor. "Não deu certo para ele, mas a gente leva isso no sangue", disse. Ao sair do palco, a cantora foi surpreendida por Carlinhos Brown, que usou o "Peguei" e a escolheu para seu time. A emoção foi tanta que Angel levou um tombo.

"Tem que ser com emoção senão não tem graça", brincou Angel, ao se levantar.