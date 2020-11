Wesley Safadão no ’The Noite’ Reprodução

Publicado 13/11/2020 10:32 | Atualizado 13/11/2020 10:36

São Paulo - Wesley Safadão participou do "The Noite", programa comandado por Danilo Gentili no SBT, nesta quinta-feira. Durante o papo, o cantor falou sobre sua harmonização facial e o motivo de ter aderido ao procedimento.

"Eu tinha duas maçãs aqui, pois eu tenho um rostinho redondo de pai e mãe, rostinho de bolacha, e me incomodava muito quando eu dava aquela risada gostosa. Então, dei uma organizada", disse Wesley Safadão.

Satisfeito com o resultado, o cantor também contou que já tem até uma parte favorita: "Estou viciado no queixinho. Ficou um 'regozinho' aqui, um caminhozinho e eu fico assim, o dia todo passando a mão".

A harmonização de Safadão foi assunto na noite de quarta (11), após ele aparecer cantando no "Prêmio Multishow 2020". Porém, os internautas não gostaram tanto assim da mudança.

"Meu Deus, essa harmonização facial do Safadão não deu certo mesmo. Vocês precisam parar com isso", disse um internauta no Twitter. "Esse negócio de harmonização facial precisa acabar, a pessoa perde todas as características", pediu outro.

O procedimento foi realizado no artista no final de setembro e ele chegou a compartilhar o resultado nas redes sociais. À ocasião, afirmou que estava buscando ficar "com rostinho de bebê".