Por Juliana Pimenta

Rio - Se de um lado, Tancinha (Mariana Ximenes) é a luz de ‘Haja Coração’, sua irmã Carmela representa o lado sombrio da trama. Interpreta por Chandelly Braz, a jovem não se conforma com o estilo de vida simples levado pela mãe e os irmãos e faz de tudo para provocá-los. Para a atriz, no entanto, a oportunidade de fazer sua primeira vilã na TV é motivo de comemoração.

“Tive a sorte de receber personagens muito distintas na televisão. Com a Carmela, foi a primeira vez que fiz uma vilã e foi muito bom. Contracenei com artistas que admiro e aprendi bastante”, conta Chandelly que revela também a felicidade de assistir mais uma vez à novela que foi exibida originalmente em 2016.“Consigo ver mais do que na época em que estávamos gravando. É sempre assim, né? É muito legal acompanhar e rever as escolhas que fiz para cada cena. Pensar que se fosse hoje, já faria diferente. É algo muito mais leve, não tem a cobrança do momento em que estamos fazendo. Mas fiquei super feliz com a reprise, adoro rever trabalhos anteriores e desta vez estou conseguindo acompanhar muito mais”.Parte de um núcleo bem humorado, que além de Mariana Ximenes também contava com Marisa Orth, Jayme Matarazzo, Sabrina Petraglia e José Loreto, Chandelly lembra com carinho das relações nos períodos de gravação. “Era sempre muito divertido. Gravar as cenas em família à mesa, por exemplo, sempre rendia muitas risadas. A gente se divertia muito nos bastidores e em cena”, conta.Em isolamento social desde o início da pandemia, a atriz também faz um balanço dos aprendizados dos últimos meses. “Tanta coisa aconteceu nesse período que parece que março de 2020 foi há dois anos. Tenho repensado muito sobre nossos hábitos de vida aqui na cidade, e sobre a nossa responsabilidade nos impactos ambientais. A partir disso, adotei algumas pequenas mudanças: Agora faço compostagem do meu resíduo orgânico, passei a consumir alimentos orgânicos e de agricultura familiar, e tenho sido bem mais criteriosa a respeito das marcas e produtos que consumo”, argumenta Chandelly, que já tem planos para quando a rotina for restabelecida.“Fazer teatro. Ao longo desse ano, eu e mais dois amigos estivemos em um projeto de pesquisa sobre as tragédias gregas. A ideia é montar um espetáculo no ano que vem”, antecipa.