Por iG

Publicado 16/11/2020 11:28 | Atualizado 16/11/2020 11:39

São Paulo - Após férias, Fátima Bernardes voltou ao comando do "Encontro" nesta segunda-feira. Logo no retorno da apresentadora, ela recebeu visitas virtuais pouco convencionais de Eliana e Rodrigo Faro.

Os dois apresentadores, que são contratados do SBT e da Record, concorrentes diretos da Globo, apareceram no "Encontro" para dar um recado a Fátima Bernardes. A mensagem nada mais era que um publicidade do Serasa, que fez uma campanha para pessoas quitarem suas dívidas com desconto de até 99%.

Nas redes sociais, admiradores do trio de apresentadores amaram o crossover. Confira reações coletadas no Twitter.

A Eliana e o Rodrigo Faro mandando um beijo pra Fátima Bermardes na propaganda do Serasa. É nesse Brasil que eu acredito — Spotifyfy (@mininomarcil) November 16, 2020

Fátima Bernardes, Rodrigo Faro e Eliana lindos na TV, falando de 2020 ser um ano de união.



O que eu espero: uma mensagem de esperança num ano difícil



O que é: comercial da Serasa — Sérgio Spagnuolo (@sergiospagnuolo) November 11, 2020