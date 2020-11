Barack Obama: conversas sobre legado e liderança com Trump Divulgação

Por O Dia

Rio - O ‘Conversa com Bial’ desta segunda-feira, dia 16, traz uma entrevista inédita de Pedro Bial com o ex-presidente americano Barack Obama. Durante a entrevista, concedida com exclusividade para o apresentador neste domingo, Obama fala sobre o lançamento do primeiro volume de suas memórias - “Uma Terra Prometida” –, as eleições americanas e o que espera da relação do Presidente eleito Joe Biden e Jair Bolsonaro.