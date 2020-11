Por Juliana Pimenta

Publicado 18/11/2020 10:00

Rio - Não é nada fácil desistir de um grande amor. Nesses casos, para mudar de vez o foco, só quando outra paixão entra em cena. E foi nesse cenário que Caio perdeu Bibi para Rubinho em ‘A Força do Querer’. Apesar de já separado do amor da sua vida, o advogado faz de tudo para que a amada tenha uma vida feliz. Além de arrumar um emprego para o rival, foi Caio quem conseguiu o emprego de Rubinho no restaurante.

Responsável pelo papel do galã rejeitado da trama, Rodrigo Lombardi conta que foi uma surpresa saber que ‘A Força do Querer’, novela de 2017, ia reprisar na Globo. “Foi um susto, pois é um trabalho muito recente. Mas é um sinal de que foi um trabalho bem aceito. Fiquei feliz por ter sido essa a novela escolhida em meio a tantas opções”, conta o ator.



Com uma personalidade forte e integridade inquestionável, Rodrigo diz que seu personagem vê a vida mudar após a separação de Bibi. “O Caio é um homem com a vida planejada. Carreira indo bem e uma namorada que ama. Mas ele se encontra num momento onde precisa se dedicar muito ao trabalho, por isso perde a namorada. Sua vida muda. Ele tenta seguir em frente. Mas…”, brinca o ator falando do desenrolar complicado da história.



Parceria antiga



Toda essa confusão porque, nos próximos capítulos, a personagem de Juliana Paes vai voltar a ter o coração partido pelo marido. Ao mexer no computador de Rubinho, Bibi começa a suspeitar que ele tenha um caso com outra mulher, mas ao confrontá-lo, ele admite que é traficante de drogas. Decepcionada, Bibi volta a pensar em como sua vida seria se ela tivesse escolhido Caio.



A química entre o ex-casal é tão grande que Rodrigo Lombardi lembra com carinho da parceria com a colega de trabalho.



“Sempre muito bom. Nos entendemos muito bem, não temos pudor de colocarmos nossas ideias um para o outro. Ela é muito inteligente e sabe ouvir, coisa rara hoje em dia”, lembra Rodrigo que, como Raj, já havia feito uma parceria marcante com Ju em ‘Caminho das Índias’.



Clima bom



Apesar de uma trama muito quente, com cenas de violência e reviravoltas constantes, Rodrigo diz que o ambiente de gravações representava o extrema oposto. “Foi uma novela sem estresse! Todo mundo num clima ótimo! Equipe, elenco e direção numa sintonia muito boa”, conta ele, lembrando de um acontecimento comum aos bastidores. “Curiosidades? Meus ataques de riso, sempre!”, brinca.