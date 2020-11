Boninho Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 19:32

O 'Big Brother Brasil 21' nem começou, mas já está dando o que falar. A nova temporada do reality, segundo o próprio diretor Boninho, pode ter 18 participantes.



"Estou pensando em 18 participantes", respondeu o Big Boss a um fã, no Instagram.



O diretor também comentou as especulações sobre os possíveis candidatos ao prêmio. "Botam tantos nomes que algum pode até estar correto", disse ele.