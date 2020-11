Roberto Carlos Caio Girardi/Divulgação

18/11/2020

O tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos não acontecerá como de costume neste ano. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Globo decidiu não produzir uma apresentação inédita do cantor e exibirá a reprise de um show antigo do Rei.

'Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém' terá sua primeira reexibição na TV desde 2011. O show, que foi capturado em 3D e teve a direção artística de Jayme Monjardim, chegou a ser exibido nos cinemas no ano passado.

