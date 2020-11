Alessandra Scatena no ’Luciana By Night’ Reprodução

Rio - Alessandra Scatena, de 45 anos, participou do "Luciana By Night", programa de Luciana Gimenez na RedeTV, nesta quarta-feira. Durante o bate-papo, a ex-assistente de palco falou sobre seu relacionamento amoroso com Gugu Liberato.

"Vocês chegaram a namorar uma época, né? Tinham quantos anos?", perguntou Luciana sobre Gugu. "Eu tinha 15 anos", respondeu Alessandra Scatena, rindo. "Que loucura", rebateu Luciana Gimenez. Gugu era 16 anos mais velho que Scatena. O apresentador tinha 31 anos quando eles namoraram.

A ex-assistente de palco disse que o relacionamento tinha muita "cumplicidade". "Ele era uma pessoa muito correta e honesta. Se eu perguntava alguma coisa, ele dava a opinião dele. Se precisava, dava um puxão de orelha", disse.

Alessandra Scatena trabalhou por 12 anos com Gugu. "Ele era muito querido. O via como uma pessoa muito sábia e inteligente. Eu me apaixonei por televisão por causa dele e do trabalho dele", disse.

Em outras entrevistas, Alessandra Scatena já havia revelado que Gugu conversou com o pai dela para pedi-la em namoro. Ela também disse que tinha ciúme do assédio feminino em cima do apresentador.