Rio - A Globo exibe hoje, às 23h, o especial ‘Falas Negras’ em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. A produção traz depoimentos de 22 personalidades negras nacionais e internacionais interpretadas por atores e celebridades brasileiras. Uma das figuras homenageadas é Marielle Franco, vereadora carioca, ativista dos Direitos Humanos, nascida e criada no Complexo da Maré e assassinada em 2018.

Escolhida para interpretar Marielle no especial, Taís Araujo fala da honra e responsabilidade de dar luz a uma história tão importante. “Eu fiquei muito emocionada com o convite porque a Marielle significa muito para mim, em muitos lugares. Eu fiquei muito feliz! É uma personagem importante para a história recente no Brasil”, destaca a atriz, que também lamenta a perda social que o assassinato da vereadora representou.“Eu senti vontade de ter conhecido mais a Marielle. Me deu esse desejo de falar: ‘meu Deus, por que eu não sabia tão mais dela antes da execução?’. Acho que todos os brasileiros mereciam conhecê-la mais. Ela tinha tanto a dizer e tanto a fazer…”, conta TaisIdealizado por Manuela Dias, o especial é dirigido por Lázaro Ramos. Juntos em mais um projeto, Taís revela que gosta de trabalhar em parceria com o marido. “Eu adoro ser dirigida pelo Lázaro. Ele é um diretor muito afetuoso, ao mesmo tempo, é firme. Ele sabe muito o que quer e consegue passar para o ator, potencializando esse ator. Não só o elenco, mas a equipe também. O clima no set que ele dirige é sempre muito bom porque você sente a valorização de cada profissional. E cada profissional se sente valorizado e, consequentemente, está ali dando seu melhor. Então, é bonito de ver, também enquanto companheira dele, o quanto ele é talentoso nesse lugar. No lugar da concepção, da criatividade, do maestro e no lugar do líder. Porque é fundamental valorizar sua equipe e ele faz isso como ninguém”, elogia a atriz.Além de Taís, que dá vida à Marielle, Babu Santana também faz parte do especial como o lutador Muhammad Ali. “Foi demais porque Muhammad é um exemplo, ícone, ídolo a ser seguido. Quando eu era mais jovem, sonhava me tornar lutador e ele era um dos maiores lutadores do mundo. Quando o vi falando, foi a primeira vez que eu vi um lutador falar daquele jeito. Eu me emocionei pelas condições em que ele se encontrava, as condições da luta dele foram muito traumáticas”, conta o ator, cantor e ex-’BBB’.A história de Marielle, Muhammad Ali, Rosa Parks, Martin Luther King Jr, Milton Santos, Malcolm X, Nina Simone e Nelson Mandela e tantas outras personalidades negras vão ser contadas no especial desta sexta-feira. Além da produção da Globo, outros eventos fazem referência ao Dia Nacional da Consciência Negra, data que marca não só o orgulho de uma representação cultural, mas a exaltação da luta por respeito e igualdade social. Confira abaixo a programação completa de atividades do feriadão.