Por iG

Publicado 20/11/2020 09:16 | Atualizado 20/11/2020 09:18

São Paulo - Mirella foi a décima participante a deixar "A Fazenda 12" nesta quinta-feira em roça com mais de meio bilhão de votos. Stéfani Bays foi a primeira a voltar à sede depois que Marcos Mion anunciou sua permanência com um discurso citando o dono do SBT, Silvio Santos. Mateus Carrieri voltou logo em seguida.

Do total de votos, 37,65% foram em Mateus. A ex-"De Férias com o Ex" recebeu 32,91% dos votos e a MC apenas 29,44%. Na última terça-feira (17), na formação da roça, Mirella foi indicada pela então Fazendeira, Jakelyne Oliveira. Mateus foi o mais votado, puxando Stéfani para a berlinda.

Antes da eliminação, Mion perguntou para os roceiros quem eles não gostariam que vencesse o reality. Stéfani deu uma sabonetada e acabou fugindo da pergunta, mas Mirella foi certeira e disse que não desejava que Jake ganhasse o grande prêmio. Já Mateus disse que, das pessoas que saíram, não gostaria de ver Luiza Ambiel ganhando o programa e, das pessoas que ainda restavam, a resposta seria Lidi Lisboa.

Como discurso de eliminação, Mion novamente citou um personagem marcante de outra emissora. Dessa vez, foi Silvio Santos, dono do SBT, quem participou do texto. Antes, o apresentador já havia citado Fausto Silva e Carminha, de "Avenida Brasil", ambos da Globo.

e o @marcosmion tá engraçadinho: uma semana é a Carminha, a outra Sílvio Santos



ele tá flertando com os outros canais?#EliminaçãoAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/xA8oEuI6Yn — Sergio Damasceno (@sdamascenosilva) November 20, 2020