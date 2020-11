Ana Maria Braga contou que quebrou o braço ao fugir de assédio Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:40 | Atualizado 20/11/2020 14:04

Rio - Ana Maria Braga recebeu muitas críticas por conta da forma como encerrou o "Mais Você", nesta sexta-feira, data em que é comemorado o Dia da Consciência Negra. A apresentadora disse que não precisamos de um "Dia da Consciência Negra" e sim de "365 dias de consciência humana".

"A gente não precisa de um dia da consciência negra, branca, parda, amarela, albina. Nós precisamos de 365 dias de consciência humana", afirmou Ana Maria Braga ao se despedir do público.

Alguns internautas usaram o exemplo do homem negro que morreu espancado, nesta quinta-feira, no supermercado Carrefour. "Ah pronto. Lá vem Ana Maria Braga falando que precisa de consciência humana e não negra. Fala sério. Quem é que morre espancado por segurança?", perguntou uma pessoa no Twitter.

