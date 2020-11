'Manhattan Connection' vai para a TV Cultura Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 13:44 | Atualizado 23/11/2020 13:44

Rio - O programa "Manhattan Connection", que era exibido pelo Globonews, terá uma nova casa. Após 27 anos no grupo Globo, o programa passará a ser exibido na TV Cultura. Integrado por Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Ricardo Amorim e Pedro Andrade, o "Manhattan Connection" tem previsão de estreia na Cultura em janeiro de 2021. A última edição no Globonews foi ao ar no último domingo, dia 22 de novembro.