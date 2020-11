Por O Dia

23/11/2020

Rio - Elvis Presley, Ringo Star, John Lennon, Jane Fonda e Olívia conquistaram uma legião de fãs brasileiros. Mas não estamos falando dos artistas de fama internacional, e sim dos filhos de Gaspar Kundera (Nuno Leal Maia), surfista amante dos Beatles e dos Rolling Stones, cujo estilo de vida inspirou jovens na década de 90 com a novela ‘Top Model’. A juventude da época também ficou fascinada pelo glamour das passarelas que conheceu através da protagonista Duda (Malu Mader). Será possível rever tudo isso a partir hoje, segunda-feira, dia 23, quando a novela chega ao Globoplay como parte do projeto de resgate de novelas clássicas da plataforma.

Independente, “cabeça quente” e engraçada, Duda adora ir a festas, namorar e dançar. Quando é descoberta como top model, sua vida muda radicalmente e ela se depara com um mundo novo de sofisticação e glamour. Ela se apaixona pelo grafiteiro Lucas (Taumaturgo Ferreira), mas não quer abrir mão do mundo que Alex Kundera (Cecil Thiré) lhe oferece.Alex Kundera é um jovem executivo, cérebro da Covery e de uma agência de modelos. Ele e o irmão, Gaspar, têm personalidades e estilos de vida opostos, mas disputam tudo. Ex-hippie e surfista quarentão, Gaspar mora em frente à praia e cuida dos filhos que teve com mulheres diferentes: Elvis (Marcelo Faria), Jane (Carol Machado), Ringo (Henrique Farias) e Lennon (Igor Lage), além de Olívia (Gabriela Duarte), filha de uma de suas ex-mulheres, que se incorporou à família. “Lembro que a trama foi uma febre. Foi uma das primeiras novelas mais voltadas ao público adolescente e eu já percebia o tamanho do sucesso da história”, aponta Gabriela.A novela também marcou a carreira de outros atores. Zezé Polessa e Drica Moraes, que estreavam na TV Globo, foram grandes revelações na pele das cômicas Naná e Cida. Já Gabriela Duarte, Adriana Esteves, Marcelo Faria e Flávia Alessandra fizeram seu primeiro trabalho na TV em ‘Top Model. “Tenho muitas lembranças boas daquela época. Tinha 15 anos, querendo conquistar o mundo. São mais de 30 anos de carreira. É muito bom rever esses trabalhos, que fazem parte da minha história", comemora Flávia Alessandra.