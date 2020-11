Sérgio Mallandro Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 08:01 | Atualizado 24/11/2020 08:06

Rio - Sérgio Mallandro deu seu relato ao "Fantástico", da Globo, sobre o golpe financeiro em que caiu. O humorista afirmou que foi vítima de um esquema de Jonas Jaimovick, dono da JJ Investe, que foi preso em novembro.

fotogaleria

Publicidade

"Para colocar uma marca na camisa de um time de futebol de ponta, é muito dinheiro. Tem que ser uma empresa muito consolidada. Eu nunca imaginei na minha vida que podia ver uma notícia daquela, que o cara tinha se metido naquela confusão", disse Sérgio Mallandro em entrevista ao programa.

Segundo o humorista, ele foi contratado para fazer shows de stand-up em eventos empresariais, mas também decidiu investir. No entanto, ele levou um susto ao ver a confusão em que havia se metido. "Eu fiz um investimento, todo mês vinha um relatório, mas para mim foi um susto [quando saiu a notícia do golpe]. Poxa, eu acho que caí na pegadinha do malandro. Nunca tive retorno do dinheiro. Você investe na empresa que parece toda séria e acontece uma coisa dessa", lamentou.

Publicidade

O esquema em que Sérgio Mallandro caiu são conhecidos como pirâmides financeiras, que continuam atraindo vítimas com promessas de lucro acima do normal. Jaimovick foi preso no início de novembro pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de ser um dos maiores responsáveis de esquemas de pirâmides financeiras do país.

Jaimovick era considerado foragido desde 2019, quando teve a prisão decretada. Segundo a Delegacia de Defraudações, o prejuízo dos investidores é de cerca de R$ 170 milhões.