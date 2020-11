Gleen Close e Fernanda Montenegro Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 12:55 | Atualizado 24/11/2020 14:12

Rio - O brasileiro comenta há anos que uma das maiores injustiças do Oscar foi não reconhecer a atuação de Fernanda Montenegro em "Central do Brasil", de Walter Salles. Agora, a atriz americana Glenn Close, quem já foi indicada 13 vezes ao prêmio, também expressou sua frustação ao saber que Dona Fernanda não recebeu a estatueta em 1999. A declaração foi ao ar durante bate-papo no tradicional programa "Good Morning America", da ABC News, nesta terça-feira.

fotogaleria

Publicidade

"Eu me lembro do ano que em que a Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível de 'Central do Brasil'. Eu pensei: 'o que? Isso não faz sentido'", disse a atriz norte-americana, que está divulgando “Era uma vez um sonho”, seu novo filme que tem a direção de Ron Howard.

Após o vídeo da entrevista cair nas redes , o nome de Fernanda Montenegro foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã. Internautas e admiradores da atriz brasileira celebraram o fato da artista norte-americana se lembrar do caso de injustiça.