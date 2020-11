Bóris Casoy Reprodução da Internet

Boris Casoy vai estrear na TV Gazeta na próxima segunda-feira (30). O jornalista foi demitido da RedeTV! há cerca de dois meses.



Na Gazeta, ele será âncora do 'Jornal do Boris', que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 8h45 da manhã. O noticiário de meia hora de duração será uma reprise da transmissão ao vivo que Casoy faz diariamente, às 8h, no Alpha Channel TV e nas redes sociais.



Os assuntos a serem abordados por Boris irão desde política até esporte. O formato do noticiário é inspirado em 'O Trabuco', antigo jornal apresentado pelo jornalista na década de 1960, na Rede Bandeirantes.