Publicado 25/11/2020 20:35

Roberto Cabrini estreia no 'Domingo Esapetacular', da Record, às 19h45, no comando do quadro A Grande Reportagem. Em seu primeiro trabalho no programa, ele apresenta uma investigação exclusiva, com entrevistas e revelações inéditas, sobre o caso Tatiane Spitzner, cuja morte se transformou numa das acusações de feminicídio mais comentadas do país.