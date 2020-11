Nathália no 'Bom Dia SP' Reprodução

Por iG

Publicado 26/11/2020 10:49

Rio - A repórter Nathália Silva não conseguiu segurar as lágrimas durante a edição do "Bom Dia SP" desta quinta-feira (26). A jornalista estava falando sobre o acidente entre um caminhão e um ônibus em Tanguaí , interior de São Paulo. Ela dizia que o município de Itaí cedeu três ginásios para velar as dezenas de mortos, quando não deu mais para conter a emoção.



"O clima é de muita tristeza. Todo mundo consternado. A cidade nunca passou por isso antes e...", a repórter falava quando foi interrompida pelas lágrimas. Mesmo tomada pela emoção, Nathália continuou dando a notícia.



Depois da participação no telejornal, a jornalista recebeu o apoio de Rodrigo Bocardi. "Forças a todos os profissionais de imprensa que estão trabalhando. A Nathália está ali de perto, como se conhecesse aquelas pessoas. É algo muito grave o que aconteceu. Quem está mais perto vive esse impacto", desejou ele", disse o apresentador do 'Bom Dia SP'.