Rafael Colombo e Elisa Veeck Reprodução/CNN Brasil

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:30 | Atualizado 27/11/2020 10:34

Rio - O programa "CNN Novo Dia" começou com uma situação engraçada e inusitada nesta quinta-feira. Os apresentadores Rafael Colombo e Elisa Veeck caíram no riso ao ler a escalada do telejornal matinal da CNN Brasil e tiveram de interromper a exibição das notícias.

Enquanto falava sobre a possibilidade crescente de Donald Trump assumir a derrota nas eleições americanas, Rafael começou a rir descontroladamente e não parou mais, sendo seguido pela sua companheira de bancada como mostrou as câmeras do estúdio.

Publicidade

O momento divertido, claro, foi parar no Twitter, mesma rede social usada por Rafael para se explicar. "Desculpem, foi uma falha terrível e foi provocada por mim aqui, tive um ataque de riso terrível. Eu não estava rindo da notícia. Nós cometemos um erro na manchete do Correspondente Médico e achei graça. Foi isso", escreveu na postagem.