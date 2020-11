Lica (Manoela Aliperti) em Malhação - Viva a Diferença Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:37

Rio - O match entre Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) está mais do que evidente. Depois de se cruzarem no aplicativo “Shippow”, a sintonia entre as duas fica cada vez maior e um possível romance está prestes a acontecer. Enquanto todos estão envolvidos com os preparativos da festa de um ano de Tonico, Samantha decide surpreender Lica.