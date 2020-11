Valéria vai à 'Escolinha do Professor Raimundo', amanhã, para fazer uma aula experimental Divulgação / TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 15:01 | Atualizado 27/11/2020 15:09

Rio - Neste domingo, 29, a 'Escolinha do Professor Raimundo' recebe mais uma visita ilustre. Em uma aula reforçada com um episódio duplo, Valéria Vasques (Rodrigo Sant’anna), a passageira mais animada do metrô do 'Zorra Total' visita a turma para fazer uma aula experimental. Valéria (Rodrigo Sant’anna) logo faz amizade com o Seu Peru (Marcos Caruso) e cisma com Zé Bonitinho (Mateus Solano), com quem compete pela beleza. Após ser cortejada por alguns colegas, Valéria se encanta mesmo com Seu Fininho (Paulo Vieira), segundo ela, um tipo boy rústico, bem "bandido" como ela.

O ator Rodrigo Sant’anna, que também interpreta o Seu Batista no humorístico, fala sobre a alegria de poder interpretar a Valéria mais uma vez: "Fazer Valéria para mim é sempre um reencontro. Eu devo a ela a virada da minha carreira". Sobre o Seu Batista, completamente oposto a Valéria, ele brinca que a pandemia acabou sendo uma coisa terrível para o personagem, que passa a ter que respeitar o distanciamento social e, por consequência, distante do Seu Raimundo (Bruno Mazzeo), seu maior crush. "O distanciamento afasta essa figura do professor Raimundo, o que, para ele, é uma dor no coração. Sempre que possível, o texto traz essa piada, que é um pouco do que a as pessoas estão vivendo, tendo que ficar distantes dos que amam. Acho que nesse sentido é até um ponto de identificação", comenta Rodrigo.

Ao falar da 'Escolinha', o ator destaca a importância do humor neste momento: "No momento em que você ri, você consegue liberar algumas tensões. Um projeto como a 'Escolinha' vem de alguma maneira trazer esse alívio para toda essa angústia que estamos vivendo".