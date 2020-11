Silvio de Abreu AgNews

São Paulo - A Globo está promovendo mudanças estruturais no quadro de funcionários. A emissora deve economizar milhões com o fim dos contratos com os artistas, inclusive de nomes renomados como Renato Aragão. Ricardo Waddington assumiu o entretenimento e decidiu reformular esse setor do canal de televisão. Entre as mudanças, Silvio de Abreu deixará a empresa de comunicação após 42 anos.

Segundo a Quem, a nova estrutura de entretenimento está prevista para começar a funcionar em dezembro. Boninho e Mariano Boni vão comandar a direção de variedades. No comando da Dramaturgia, José Luiz Villamarim vai assumir o lugar de Silvio de Abreu. Villamarim dirige 'Amor de Mãe' atualmente e esteve à frente de sucessos como 'Onde Nascem os Fortes', 'Amores Roubados' e 'Avenida Brasil'.

Silvio de Abreu informou que pretende deixar a Globo em março, quando o contrato dele acaba. O autor está na emissora desde 1978 e foi o responsável por criar novelas de sucesso como 'Guerra dos Sexos' e 'Rainha da Sucata'. Desde 2014, ele estava à frente do comando da Dramaturgia do canal.

