Jojo Todynho reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 14:47 | Atualizado 29/11/2020 14:48

Em 'A Fazenda 12', Jojo Todynho confessou que tem medo de ter sido cancelada na internet. A cantora ainda falou sobre a saudade que sente de sua avó, durante um bate-papo com Stéfani Bays, neste domingo.

fotogaleria

Publicidade

É que a ex-participante do De Férias com o EX, na MTV, percebeu que a funkeira estava chateada após ser responsável por uma punição que resultou em dois dias sem água encanada para os peões da sede. Ao perguntar se estava tudo bem com Jojo, a cantora fez um desabafo.

"Eu estou triste por conta da punição, estou triste porque estou longe da minha avó, estou preocupada. Estou triste porque estou com saudade da minha galera, da Renata [amiga], da minha equipe. Ontem tentei ficar animada. Daí, eu penso se lá fora se eu estou cancelada. Que inferno", disse.

Publicidade