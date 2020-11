Raissa Barbosa reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 16:38 | Atualizado 29/11/2020 16:42

Raissa Barbosa falou sobre seus surtos de raiva causados pela Síndrome de Boderline, durante o 'Hora do Faro', da Record, neste domingo.

fotogaleria

Publicidade

Ao relembrar as brigas com outros participantes, 'em A Fazenda 12' - ela chegou a jogar água em Lipe e Biel e hidratante no Cartolouco-, a modelo disse que precisava mostrar quem ela realmente era.

"Foi um jogo, quando fico com raiva acabo quebrando alguma coisa, acabo indo para cima da pessoa e não penso antes de fazer algo. Nas vezes que reagi aos ataques, deboches foi a minha forma de defesa naquele momento", afirmou.

Publicidade

Rodrigo Faro, então, perguntou sobre as doenças psicológicas dela. "Acho que todo mundo, de modo geral, tem algum transtorno. Em 2019, eu tive um namorado que fazia medicina e que comentou sobre minha alteração de humor... Lá dentro (do reality) é muito intenso, foi muito forte e difícil de controlar as emoções".

Diagnosticada com Síndrome de Boderline, Raissa ainda acrescentou que não quis expor sua doença durante o reality rural. "Doenças psicológicas não são frescuras [...] Foi difícil [manter o controle], a vontade era de fazer uma besteira maior, que bom que foi uma água, um creme. Eu fui atacada e reagi, não sei se a forma foi correta, mas foi o que aconteceu", comentou.

Publicidade