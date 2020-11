Danielle Winits arrasa no palco do Domingão reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 19:51

Após duas semanas afastada da 'Dança dos Famosos' devido uma lesão no tornozelo, Danielle Winits voltou à competição e arrasou no palco do 'Domingão do Faustão', da Globo.

A atriz arrasou em sua apresentação de froxote e fez um relato emocionante.

"Que presente. Não podia deixar de agradecer e enaltecer a produção. Estou aqui não só por mim, por eles também. Mesmo dia que me acidentei, eu usei como mola para continuar. Somos artistas em prol do macro e estamos aqui para trazer esperança pra pessoas, muitas pessoas estão precisando da nossa força. Essa vai ser a vitória de todos nós", disse.