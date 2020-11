Jojo Todynho Reprodução/Record

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 08:31 | Atualizado 30/11/2020 08:34

Rio - Jojo Todynho protagonizou uma cena engraçada, na manhã desta segunda-feira, no reality-show "A Fazenda 12", da Record TV, ao levar um super tombo. A funkeira caminhava em direção à sede quando escorregou, foi de encontro ao chão e precisou da ajuda de Stéfani Bays para se levantar.

fotogaleria

Publicidade

"Eu pago os meus pecados aqui. Eu devo ter sido uma filha da pu**", brincou a cantora que recebeu o apoio de Stéfani para se levantar. "Jojo, por gentileza, a senhora pode parar de cair", brincou ela rindo da amiga.

Stéfani, em seguida, subiu as escadas com a cantora, que seguiu se lamentando. "A câmera tava bem em mim. Meu rabo tá todo molhado. Olha, vai tomar no c*", disse Jojo rindo.