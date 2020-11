Por iG

Publicado 30/11/2020 11:07 | Atualizado 30/11/2020 11:10

São Paulo - Raissa Barbosa participou do programa "Hora do Faro" neste domingo. Durante a sabatina para rever sua participação em "A Fazenda 12", a peoa foi acusada por Leo Dias de usar o vitimismo para conquistar o público.

"Vi que seus surtos e seus ataques eram seletivos. Eu, como você, passo por sérios problemas diariamente. Já tive surtos e ataques. E quem tem surto não tem surto seletivo. Os seus tinham dia e hora. Quando mudava a regra, parava o surto", disse Leo Dias, sugerindo que Raissa fingia os surtos.

"Você ficou boazinha e foi o seu lado boazinha que te fez sair. Aqueles surtos eram tudo uma armação, não é isso?", completou ele.

Incomodada, Raissa não deixou de responder: "Não foi. Isso é uma coisa que acontece na minha vida. Normalmente, quando eu fico com raiva, acabo quebrando alguma coisa, indo para cima das pessoas. Sou muito impulsiva e não penso antes de fazer alguma coisa".

A postura de Leo Dias não foi bem recebida por internautas, que não pensaram duas vezes em atacá-lo. Confira reações coletadas nas redes sociais.

Raissa já está eliminada mesmo, se ela tacar uma cadeira na cabeça do Léo Dias eu passo pano HORA DA RAISSA pic.twitter.com/paBNKJreKm

Hora da Raissa mal começou e eu já to com ódio do Léo dias pic.twitter.com/shHBLwRuyd