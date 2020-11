Vera Fischer Reprodução Internet

Rio - A Globo encerrou contratos longos com muitos atores, mas não fechou as portas definitivamente para muitos deles. De acordo com o colunista Fefito, do "Uol", Vera Fischer e Miguel Falabella devem retornar à emissora como um casal em "Olho por Olho", de João Emanuel Carneiro, que está prevista para 2022. Eles devem assinar contratos por obra no ano que vem.

Dispensado depois de mais de três décadas, Antônio Fagundes é nome quase certo em "Pantanal". Já Stênio Garcia está reservado para a próxima novela de Glória Perez, que estreia no segundo semestre de 2022. Isabella Santoni, que está sem contrato fixo desde 2019, estará em "Além da Ilusão", novela que marca a estreia de Larissa Manoela na Globo.

Malvino Salvador também retornará para uma participação especial na primeira semana de "Malhação".