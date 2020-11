Elenco da série 'Maldivas', da Netflix Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 10:46 | Atualizado 30/11/2020 11:21

Rio - Após anunciar a contratação de Bruna Marquezine , a Netflix divulgou, nesta segunda-feira, em seu perfil oficial do Twitter, que a atriz participará da série 'Maldivas'. E não é só Marquezine que chama a atenção no elenco de estrelas da nova produção. Manu Gavassi, Sheron Menezes, Carol Castro, Klebber Toledo, Guilherme Winter, Samuel Melo e Romani também estão envolvidos com o trabalho.

A nova série de dramédia da Netflix produzida no Brasil acompanha a vida dos moradores do Condomínio Maldivas, que dá nome à obra, e é rodeada de mistério e intrigas, mas também de muito deboche e humor ácido. Até onde as pessoas são capazes de ir para proteger seus segredos? Quantas histórias escondem insuspeitos vizinhos da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro?

O enredo começa quando a goiana Liz (Bruna Marquezine) se muda para o Rio com o objetivo de reencontrar sua mãe, que morre em um incêndio misterioso. Tentando buscar respostas para a repentina morte de sua mãe, ela terá que se esconder do investigador Denilson (Romani), e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares. Entre eles, estão Milene (Manu Gavassi), a rainha do Maldivas, com uma vida aparentemente perfeita junto ao marido, o cirurgião plástico Victor Hugo (Klebber Toledo); e Rayssa (Sheron Menezzes), uma ex-cantora de axé convertida em empresária de sucesso, casada com o ex-vocalista de sua banda, Cauã (Samuel Melo). Já Kat (Carol Castro) é uma mãezona cujo marido, Gustavo (Guilherme Winter), cumpre prisão domiciliar. Ainda na trama estão Verônica (Natalia Klein), uma outsider que destoa das mulheres do Maldivas e Miguel (Danilo Mesquita), o noivo interiorano de Liz.

No vídeo lançado hoje pela Netflix, que revela o verdadeiro nome da série e seu elenco, atores e atrizes embarcam no tom sarcástico de Maldivas para brincar com o início das gravações e fazer piada dos constantes vazamentos de informação, que criaram especulações e muita expectativa sobre a série.

Confira o vídeo:

