Ana Maria Braga Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 12:30 | Atualizado 01/12/2020 12:32

Rio - Ana Maria Braga relembrou a morte de Tom Veiga, nesta terça-feira, data em que marca um mês do dia em que o intérprete de Louro José sofreu um AVC em casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante a abertura do 'Mais Você', a apresentadora não conseguiu conter a emoção ao falar do seu parceiro de trabalho por mais de 20 anos.

fotogaleria

Publicidade

"Faz um mês que meu amigo Tom Veiga nos deixou. Esse pensamento me leva direto para ele: uma pessoa tão especial. Mesmo sendo, durante muitos anos, uma figura anônima, marcou. E marcou muito. Seja pela inteligência, pela irreverência, pela presença de espírito, pelo bom humor e pelo mal humor também", disse Ana, que mostrou momentos especiais ao lado de Louro



Muito emocionada, Ana Maria não conteve a risada ao ver algumas lembranças de Louro José no "Mais Você". "Estão vendo como a saudade pode ser feliz também", disse a apresentadora na bela homenagem ao amigo