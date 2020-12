Juliano Ceglia Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 18:18

Juliano Ceglia contou hoje, no Twitter, que montou uma lan house para ajudar o amigo Biel, caso ele vá para próxima roça de 'A Fazenda'.



O ex-peão afirmou que a equipe já arranjou mais de 15 computadores para entrar em ação durante uma possível votação.



"Os fãs do Biel pediram pra eu alugar uma lan house se ele for pra roça. Eu fiz melhor. Meu administrador montou uma lan house, já tem mais de 15 computadores prontos para a votação!", escreveu o perfil oficial de Juliano.



A formação da roça acontece nesta terça-feira (01) à noite.