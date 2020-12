. .

01/12/2020

Isabelle Drummond revelou como foi o teste para viver o primeiro sucesso na TV: a Emília, do 'Sítio do Pica Pau Amarelo'. A atriz conta tudo em entrevista ao 'Conversa com Bial', que vai ao ar nesta terça-feira (01).