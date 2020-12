Vinheta de final de ano da Globo valoriza o abraço e emociona internautas Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 08:13 | Atualizado 02/12/2020 08:25

Rio - A tradicional vinheta de final de ano da Globo foi exibida pela primeira vez nesta terça-feira e aconteceu de um jeito diferente este ano. Recursos como animação, stop-motion e colagens foram usados para que o elenco não precisasse se encontrar por conta da pandemia de coronavírus.

O vídeo também deixou uma mensagem valorizando o abraço, que atualmente está proibido por conta da covid-19. "Quando o novo tempo chegar, abrace", diz a mensagem. O elenco da emissora participou de gravações, remotas e presenciais, mas sempre individuais. Todos gravaram ao som da música "Um novo tempo".

Os internautas se mostraram emocionados com o vídeo de final de ano da emissora. "To sensível... Me emocionei com a vinheta de fim de ano da rede Globo Cara de decepcionado", disse uma pessoa. "Meu sonho de criança era ser famoso e participar dessa vinheta de fim de ano da globo com os famosos", comentou outra telespectadora.

To sensível... Me emocionei com a vinheta de fim de ano da rede Globo — E NOVAIS (@_enovais) December 2, 2020 A vinheta de final de ano da Globo. Agora só falta o Roberto Carlos pra eu ter certeza que o ano tá acabando. — guiih . (@bispoguiih) December 2, 2020 Meu sonho de criança era ser famoso e participar dessa vinheta de fim de ano da globo com os famosos — metamorfose do Raul (@TinyMoronLuz) December 2, 2020 cadelinha dessa vinheta da globo MESMO — isa (@_bellacn) December 2, 2020 Rede Globo...na moral Rede Globo...PK ES TAO GENIAL!!!!!! ESSA VINHETA TA MARAVILHOSA!!! SERIO SEM PALAVRAS!!!!!! EU TO NO CHAO!!!! https://t.co/04mZnoDZlc — Isabel Noveleira Moreira de Sousa Tedesco (@IsabelSousaDias) December 2, 2020