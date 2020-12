Jornalista Maria Beltrão, da GloboNews Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 18:23 | Atualizado 02/12/2020 18:23

A notícia da primeira vacina contra a Covid-19 aprovada no mundo emocionou a apresentadora Maria Beltrão, nesta quarta-feira (02), durante o programa Estúdio-i, da GloboNews.



"Meus queridos assinantes, em julho deste ano, eu li uma frase que me encheu de esperança e guardei para compartilhar no dia que a primeira vacina contra a Covid fosse aprovada. Foi o jornalista Hélio Gurovitz que escreveu: 'Desenvolver uma vacina costuma levar mais de dez anos e, se chegarmos em alguma já no ano que vem, o feito pode ser comparado ao pouso do homem na lua", disse Beltrão.



A vacina da Pfizer foi aprovada no Reino Unido, e a imunização deve começar na semana que vem.



"É um feito extraordinário, gente! Sei que os tempos são difíceis, um ano que parece não ter fim, mas é importante pensar o que essa boa nova significa pra ciência e pra humanidade", finalizou a jornalista.