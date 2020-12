Xuxa fica fora de especial ’Família Record’ Reprodução

Por iG

Publicado 03/12/2020 13:06 | Atualizado 03/12/2020 13:46

São Paulo - Xuxa tem participado de diversos programas da Globo recentemente. A Rainha dos Baixinhos gravou com Tatá Werneck e participou do documentário sobre João de Deus, por exemplo. Com tantas aparições na concorrente, a relação da loira com a Record está cada vez mais desgastada, tanto que ela não estará no especial de fim de ano da emissora.

fotogaleria

Publicidade

Segundo o site Notícias da TV, Xuxa foi deixada de fora do "Família Record". É a primeira vez em cinco anos que a loira não estará no amigo secreto entre os principais nomes do canal de TV. A despedida da apresentadora na emissora deve ocorrer no dia 21 deste mês, quando vai ao ar o "Canta Comigo All Stars".

O programa será uma competição entre vencedores de realities musicais e foi gravado em outubro. A atração será exibida no mesmo dia em que encerra o contrato de Xuxa com a Record e essa deve ser a despedida da mãe de Sasha Meneghel na casa.

Ao longo deste ano, a loira teve embates principalmente com Marcelo Silva, vice-presidente artístico da Record. Em uma ocasião, ele obrigou a ex de Ayrton Senna a descolorir o cabelo, que estava pintado de rosa, para gravar o "The Four". A artista já declarou que a parceria com a emissora de Edir Macedo acabou e que não tem intenção em renovar o contrato.