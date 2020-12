Faustão ainda vai continuar na TV durante muito tempo Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 09:12 | Atualizado 07/12/2020 09:15

Rio - O "Domingão do Faustão" não vem conseguindo executar o planejamento previsto para o quadro "Dança dos Famosos". Neste domingo, o apresentador Fausto Silva abriu o programa com um desabafo e um pedido de desculpas sobre as baixas do elenco. Faustão revelou que, por motivos diversos relacionados à pandemia da covid-19, Marcelo Serrado, Lucy Ramos e Bruno Belutti não participariam das semifinais.

fotogaleria

Publicidade

"Nós já tivemos as saídas de Marcelo Serrado, agora Lucy Ramos e Bruno Belutti, cada um com um problema, seja com professor ou algum parente contaminado. Domingo que vem, talvez, esses três estejam aqui", disse o apresentador.



Faustão também lamentou outros desfalques como o de Felipe Titto e relembrou que o quadro começou com 12 participantes, mas eles tiveram de fazer diversas alterações. O apresentador pediu desculpas ao público: "A gente pede desculpas ao público telespectador, mas realmente essa pandemia está atrapalhando a vida de muita gente. Atrapalhando até a sua alegria aqui na 'Dança'"

Publicidade

Segundo Faustão, a final do "Dança dos Famosos" será em 20 de dezembro, com apresentações de valsa e tango. Ainda não há certeza sobre o retorno dos famosos afastados.