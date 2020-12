Lidi Lisboa e Stéfani Bays em 'A Fazenda' Reprodução

Por iG

Publicado 07/12/2020 10:02

São Paulo - O clima voltou a esquentar no reality na noite deste domingo. Stéfani Bays e Lidi Lisboa tiveram uma briga feia que começou após as escolhas para selecionar quem iria disputar a próxima prova. A ex-participante de "De Férias com o Ex" não gostou de ser deixada de fora e começou a reclamar. Essa postura irritou a atriz, que a chamou de insuportável e fez a discussão pegar fogo.

"Você faz isso com a pessoa que está sempre com você. Acho que o chapéu subiu a emoção na cabeça, você se esqueceu do resto", disse Stéfani para Lidi, que é a fazendeira da semana. "Cara, você só reclama. Se você vai para prova você reclama, se você não vai para a prova você reclama", a atriz rebateu.

"Você nem sabe o que eu estou sentindo, o que está passando na minha cabeça. Você nem sabe porque eu estou chateada. Você nem perguntou 'quer conversar, que falar sobre'. Eu estou decepcionada. Eu não achei que na última semana de programa eu fosse me decepcionar com uma das pessoas que eu mais gostava aqui dentro", Stéfani continuou reclamando antes de gritar e ir chorar no quarto.

