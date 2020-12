Henri Castelli e Jakelyne Oliveira Ag. News

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 10:52 | Atualizado 07/12/2020 10:56

Rio - A Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, ex-participante de "A Fazenda", esteve no programa "A Hora do Faro", da Record, neste domingo. Na atração, Jake falou sobre seu relacionamento com o sertanejo Mariano, com quem se envolveu no reality show, e também sobre seu namoro com o ator Henri Castelli, no início deste ano.

fotogaleria

Publicidade

"O Henri me fez feliz, mas não tão feliz quanto o Mariano me fez em dois meses", disse Jake, que garantiu que vai esperar Mariano procurá-la fora do programa. Ela também disse que seu namoro com Henri Castelli foi um "namoro-relâmpago" e garantiu que não há desavenças entre eles.