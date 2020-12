Igor Cosso Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 09:50 | Atualizado 08/12/2020 09:51

Rio - O clima de encerramento tem tomado conta dos bastidores de 'Salve-se Quem Puder'. A novela das 19h, que saiu do ar no começo da pandemia, voltou a ser gravada e o elenco já chega na reta final. E o ator Igor Cosso, que interpreta Júnior, postou fotos com colegas de elenco e explicou o cuidado que tem sido feito para que os atores não fiquem doentes.

"Todos devidamente testados 2x na semana pra fazer cenas que tem abraço. novo normal. 'Salve Se Quem Puder' 2021", escreveu.