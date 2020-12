Thaeme é entrevistada por Amanda Françozo

08/12/2020

Rio - Thaeme, da dupla sertaneja Thaeme e Thiago, é a entrevistada do "De Papo com Amanda Françozo", desta quarta-feira, às 21h, na TV Aparecida.

Durante o bate-papo, a cantora relembrou sua participação no 'Ídolos', reality musical do SBT. “Foram grandes oportunidades por lá. Eu sempre costumo dizer 'As pessoas falam: Ah, tudo aconteceu por conta do Ídolos?' Não sei se tudo aconteceu por conta do programa, mas eu acho que serve como vitrine para empresários conhecerem o nosso trabalho, assim como também o público conhecer o nosso trabalho”, contou.

Além de falar sobre sua vida profissional, Thaeme também comenta sobre as mudanças que a maternidade ocasionou em sua vida. “(...) Foi a maior transformação que eu já passei pessoalmente na minha vida mesmo, sem sombra de dúvidas. (...) Foi a realização do maior sonho que eu tinha na minha vida. E ela é um presente! É um presente de Deus para mim”, define a artista, que na sequência canta a música em homenagem à filha, “Pedacinho Meu”, que compôs em parceria com Paula Mattos.

Em tempos de pandemia, a cantora faz planos para quando tudo 'voltar ao normal'. “O ano que vem a gente faz 10 anos, então, muito provavelmente a gente deve gravar algo novo para os 10 anos de Thaeme e Thiago. Mas enquanto isso não acontece, a gente está lançando agora, a cada três semanas, músicas novas do DVD, que a gente gravou no final do ano passado. Por conta da pandemia, a gente deu uma parada (…), mas agora entendendo que pelo jeito vai continuar [pandemia], a gente decidiu continuar divulgando essas músicas desse DVD. E como foram 24 músicas (...) ainda tem bastante música pra gente divulgar, de novidade pra galera. O DVD está lindo, chama-se 'Química'. Só entrar em todas as plataformas digitais que já estão disponíveis”.