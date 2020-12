Por O Dia

Publicado 09/12/2020 14:38

São Paulo — O 'Mais Você' desta quarta-feira (09) foi só alto astral! Ana Maria Braga se animou com um tutorial de funk, no quadro 'Feed da Ana', e entrou na dança ao vivo.

fotogaleria

A apresentadora seguia os passos divertidos do comediante Áureo Deni, que ensina movimentos como o "pisa no chiclete" e "a criança é deste tamanho"."Já fiz a Dança dos Famosos, mas com bom professor. Se me largar, eu ate me movimento. Mas não tenho essa criatividade toda", brincou Ana, animada com o tutorial."Agora, pelo menos o começo do funk eu já sei. Adorei!", completou a apresentadora.