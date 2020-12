Jojo Todynho se recusa a discutir em atividade de 'A Fazenda' Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 09:03 | Atualizado 15/12/2020 09:05

Rio - Jojo Todynho se mostrou irritada com a lavação de roupa suja em "A Fazenda", na madrugada desta terça-feira, e se recusou a discutir com seus colegas de confinamento. No bate-papo, Mateus Carrieri foi chamado para falar de amizades e contou como se aproximou de Biel.

Marcos Mion, então, aproveitou para perguntar a Jojo sobre a trajetória de Mateus no programa. A funkeira foi curta em sua resposta. "Ótimo", disse apenas. "Só isso?", perguntou o apresentador.

"Mion, vou falar na boa, tô cansada. Tô estressada. Hoje não vou bater boca com ninguém. Se o intuito do jogo é esse, pode ser, mas eu tô na minha. Não tô mais aguentando esse jogo. Então, é isso. Só tenho isso pra falar. Ótimo, cada um com os seus problemas e é isso. Quando eu sair lá fora, eu vou resolver a minha vida. Hoje eu não vou resolver nada aqui", respondeu Jojo.

"O intuito não é bater boca. É uma dinâmica do programa", rebateu Mion. "Ah, mas eu vou responder o que eu achar que tenho que responder. Pronto", voltou a dizer Jojo.

Mion tentou explicar que o programa quis promover um acerto de contas entre todos os participantes, mas Jojo se mostrou irredutível. "Claro, você não é obrigada de forma alguma. Eu tenho de te falar a pergunta", disse o apresentador.

"Então, já respondi: 'ótimo'", finalizou a funkeira.