Mariana Godoy teve programa cancelado menos de três meses após a estreia Reprodução

Por iG

Publicado 15/12/2020 14:38 | Atualizado 15/12/2020 14:40

São Paulo - Mariana Godoy estava no ar na Band com o "Melhor Agora". O semanal noturno demorou para nascer e Zeca Camargo teria até se desentendido com executivos da emissora na hora de idealizar a atração. Segundo o site "Notícias da TV", todo esse esforço não rendeu muitos frutos e o canal de televisão cancelou o programa após menos de três meses depois da estreia.

A Band teria demitido toda a equipe de produção do programa e Mariana Godoy estaria afastada após sofrer uma crise de ansiedade. Antes do cancelamento, o "Melhor Agora" ficou duas semanas do ar quando a apresentadora testou positivo para Covid-19. Sem programas gravados, a emissora exibiu "Largados e Pelados" no faixa em que o projeto iria ao ar.

Esse é o segundo projeto criado para Mariana Godoy que a Band engaveta. Inicialmente, a apresentadora foi contratada para comandar um matinal, mas os pilotos não agradaram o alto escalão da empresa e Edu Guedes foi chamado para ocupar o horário. A emissora ainda não se pronunciou sobre o cancelamento.