Publicado 16/12/2020 12:45

Rio - O ator Igor Cosso, responsável pelo papel de Júnior em 'Salve-se Quem Puder', contou, via stories do Instagram, que perdeu cerca de 1.300 seguidores após postar uma foto sem camisa com o namorado Heron Leal.

Apesar do movimento homofóbico, Igor apreciou as mais de 50 mil curtidas na mesma postagem polêmica. "Meus seguidores que ficam comigo são os mais chics e maneiros deste Instagram. Hoje somos maioria!", escreveu.

