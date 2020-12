Joelma fala sobre as sequelas da covid-19 no ’Encontro’ Reprodução

Rio - Joelma participou do "Encontro" na manhã desta quinta-feira e falou sobre as sequelas da covid-19. "Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos", disse a cantora.

Ela também afirmou que a doença afetou sua mente e a visão. "Quando peguei Covid, fiquei maior que uma grávida de nove meses. Afetou minha mente, minha visão. Fora o pulmão, intestino e estômago. O cabelo caiu muito, muito. Senti muita coisa. Falo com a minha banda e com a minha família: 'ninguém vai pegar porque eu peguei por todos'".

Joelma ficou de repouso por dois meses e ainda não está completamente recuperada. "Estou fazendo uma bateria de exames para tentar descobrir esse incha e desincha. Claro que não chega nem perto de quando eu estava com Covid".

E a doença afetou até a voz da cantora, mas nada que a impeça de cantar. "Tive muito refluxo. Mas quando eu canto, não sinto essa dificuldade", garantiu Joelma, que reavaliou a vida após contrair a doença. "Sabe aquele 'por que isso, por que aquilo'? Coisa que eu não conseguia entender. Quando peguei Covid e passei por toda essa dificuldade, tive essa resposta. Comecei a mudar algumas coisinhas na minha vida e muita coisa melhorou."