Por O Dia

Publicado 17/12/2020 20:30 | Atualizado 17/12/2020 20:42

Rio - A final da 9ª temporada do "The Voice Brasil" acontecerá nesta quinta-feira. Em entrevista ao "GShow", Lulu Santos deu sua opinião sobre a temporada. "Chego nessa final com a sensação de dever cumprido. Nossa chocadeira, como estou gostando de dizer, funcionou. A gente tem quatro projetos de grandes artistas. Agora, a escolha é sua", disse o cantor.

A representante de Lulu nesta final é Ana Canhoto, que foi aplaudida de pé na semifinal. "Estou passada", disse Iza, na ocasião. "Uma das melhores entregas, sempre", elogiou Michel Teló.

Já Iza terá como representante o carioca Victor Alves. "Sei nem explicar como está o meu coração para essa final, estou superansiosa querendo saber o que o Brasil vai definir", disse a cantora. "Acho que essa temporada tem sido diferente, não só por tudo que estamos vivendo, mas pelas vozes que estão passando por lá. Não sei, no ano passado, estava mais na cara de quem poderia levar o prêmio. Dessa vez, a gente não sabe o que vai acontecer, está todo mundo muito equilibrado, em termos de musicalidade, de talento, de personalidade, então sei que serei surpreendida nessa final", completou.

Douglas Ramalho vai representar o time Teló na final. "A gente está na nona temporada e é impressionante como surgem pessoas talentosíssimas. Isso é muito bom pra gente, faz bem para o nosso coração. E tenho certeza de que faz bem para o coração das pessoas também", afirmou Michel Teló, que resumiu a temporada em uma palavra.

"Necessária. Foi uma temporada necessária para um momento tão difícil que a gente tá vivendo. Poder levar música boa, poder mostrar talentos novos... A gente faz isso com muito amor, a gente se dedica pra isso. E foi necessário levar esse acalento para o coração das pessoas e para o nosso coração também".

Já Carlinhos Brown, que será representado por Izrra, convidou o público a votar com o coração. "Respeitado público, quero convidá-los para seguir conosco na 9ª temporada do The Voice Brasil. Vocês têm sido assíduos e carinhosos. Tudo que nós fazemos é para vocês. O que nós queremos é fazer uma entrega boa de artistas. Vote em quem seu coração mandar, afinal esse programa é feito especialmente para este momento, para você, quinto técnico. Fica com a gente!".