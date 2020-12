Pessoas criticaram o fato de terem colocado uma vaca de verdade na televisão Reprodução / Twitter

Por IG - Gente

Publicado 20/12/2020 11:24

A televisão ao vivo é uma caixinha de surpresas e tudo pode acontecer. Na emissora portuguesa TVI aconteceu uma situação surpreendente. Durante o programa 'Noite de Cristina', uma vaca que estava fazendo parte de um presépio improvisado escapou e causou uma confusão.

O animal saiu andando pelo estúdio e assustou as convidadas, a apresentadora Maria Cerqueira Gomes e a atriz Inês Aires Pereira. Elas se esconderam atrás do cenário enquanto o animal estava sendo contido. Os tratadores entraram no estúdio para tentar acalmar a vaca que estava inquieta.

Publicidade