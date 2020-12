Giullia Buscacio é uma das finalistas da 'Dança dos Famosos' Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 20/12/2020 11:11

Rio - O quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão do Faustão", da Globo, chega à sua grande final hoje. Uma das três finalistas é a atriz Giullia Buscacio, de 23 anos, que está feliz da vida com a classificação e nem imaginava chegar tão longe.

"Eu e o Danniel [Navarro, parceiro de Giulia no quadro] demos o nosso melhor a cada apresentação. Combinamos de nos divertir e levar alegria ao público de casa em primeiro lugar. Chegar à final é uma realização muito grande e fruto de um período de intensa dedicação", comemora a atriz, que ressalta que o nível da competição está altíssimo.

"Nunca imaginei que chegaria aqui porque não tinha nenhuma experiência profissional com dança até então. É um prazer para mim estar na final ao lado da Lucy [Ramos] e da Dani Winits. São duas mulheres incríveis, extremamente talentosas e dedicadas. Estou confiante de que eu e o Danniel vamos fazer um bom trabalho, mas qualquer uma de nós que ganhar será merecido".

Este ano, a "Dança" passou por alguns contratempos por conta da pandemia de coronavírus e baixas no elenco, já que alguns participantes tiveram problemas de saúde. Foi o caso de Juliano Laham, que precisou abandonar o quadro para fazer uma cirurgia. Felipe Titto também deixou a competição logo após ser diagnosticado com covid-19. A própria Danielle Winits, uma das finalistas, ficou um tempo afastada após torcer o tornozelo em um dos ensaios.

"A 'Dança' foi um desafio a mais nesse período de pandemia, que já tem sido difícil. Sinto que agora no final estamos mais acostumados com as medidas de segurança, mas com certeza essa edição foi especialmente mais desafiadora tanto para nós, quanto para equipe", explica Giullia.

Ritmos

Neste domingo, os participantes vão dançar dois ritmos: valsa e tango. Para Giullia, este último é o mais desafiador. "Com certeza o meu preferido foi o Funk. Tenho um carinho muito especial por esse ritmo, em que eu pude realizar meu sonho de abrir um espacate dançando. Isso com ajuda do meu professor, muito ensaio e alongamentos.", disse a atriz, aos risos. "Agora o ritmo mais desafiador, com certeza, tem sido o tango", completou.

O samba, que levou Giullia à classificação para a final, também foi uma aventura. "No primeiro dia de ensaio eu fiquei apavorada, mas depois fui me soltando e percebi que sim, eu sabia sambar. O Danniel foi um super parceiro e preparou uma coreografia que me proporcionou ir além e, ao mesmo tempo, me deixou à vontade no palco".

E muito se engana quem pensa que Giullia pretende parar de dançar com o fim da competição. "Vai ser uma delícia continuar dançando de uma forma um pouco mais livre e com os ritmos que eu conheci [na 'Dança dos Famosos'] e mais me agradaram".